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Vali Çiçek; "Muğla'da bürokrasi zihniyeti değişecek"

- Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, bürokrasi zihniyetinin yatırımların önünde engel teşkil etmemesini isterken, son iki buçuk yılda kamu yatırımlarında kurumlar arası koordine ve ortak akıl nedeniyle önemli bir ilerlemenin olduğunu söyledi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, geçmişe göre yatırımlardaki ilerlemenin daha iyi durumda olduğunu söylerken, bürokrasi zihniyetinin Muğla'da değişmesi gerektiğini, ortak akıl ve kurumlar arası koordinenin iyi sağlanması gerektiğini ifade etti. Vali Çiçek, "Bürokrasi zihniyeti Muğla'da değiştirilecek. Ben size kanuna aykırı hareket edin demiyorum. İşlerin tamamlanma süresini arttırmak için çabalayın diyorum. Çünkü kurumların performansı Muğla için çok önemli. Çünkü bir iş yapılmadığında ondan sonra yapılması gereken iş yapılamıyor. Sizler kendi aranızdaki koordineyi arttırarak projelerin tamamlanma sürecini hızlandıracaksınız. Önemli olan sonuca gitmek, yatırımların bir an önce tamamlanmasını sağlamak. Gerekirse sizleri aşan, üst makamları ilgilendiren konularda Vali olarak ben devreye gireyim. Gerekiyorsa müsteşarı arayayım, gerekiyorsa Bakan'ı arayayım bu konularda. İşi hızlandıralım diyorum. Kamu görevlilerinin 'Ben yazarım, biter işim' deme zihniyeti artık silinmeye başlandı. Biz hizmet kervanını ve gemimizi isabetli bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Memnuniyet derecesini arttırmaya çalışacağız, kaynağı en iyi şekilde kullanma konusunda bize düşen görev onu sizlerle beraber harcamaya çalışıyoruz" dedi.

Bir önceki İl Koordinasyon kurulunda görüşülen üç maddenin halen tamamlanmadığını belirten Vali Çiçek, yapımı devam eden Menteşe ilçesindeki 475 yataklı hastanenin su ihtiyacının halen giderilmediğini, Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertarafı, hafriyat bulunan vahşi atık depolama sahalarının yer altı sularını kirlettiği ve yaz aylarında yangınlara neden olması nedeniyle bu alanların Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisinin yapılmadığı açıklandı. Vali Çiçek üçüncü madde olarak yeni yapılacak Datça Hükümet Konağının yer tahsisi ile ilgili bir gelişmenin olmamasını da ilgili kurum müdürlerinin ve Belediye başkanlarının koordineli bir şekilde bu işleri bir an önce çözüme kavuşturmalarını istedi.

Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımcı kamu kurumlarının Muğla ili genelinde 2017 yılı Mart sonu itibariyle 3 milyar 443 milyon 974 bin lira proje tutarlı işi bulunduğu açıklandı. Bu projeler için önceki yıllarda yapılan harcama tutarının 915 milyon 299 bin lira, 2017'nin ilk üç ayında kurumlara gelen ödenek miktarının ise 361 milyon 539 bin lira olduğu, dönem sonu itibariyle 38 milyon 654 bin lira harcama yapılırken, nakdi gerçekleşme oranının yüzde, 11 fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 35 olduğu belirtildi.

Sektörler itibariyle yapılan değerlendirmede en yüksek harcamanın 15 milyon 486 bin lira ile Ulaştırma, 14 milyon 240 bin lira ile Eğitim sektörü, üçüncü sırada 6 milyon 856 bin lira ile Tarım Sektörü yer aldı. Kuruluşlar itibariyle en yüksek harcamayı 11 milyon 878 bin lira ile Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yaparken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 6 milyon 588 bin Lira ile ikinci, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 5 Milyon 458 Bin Lira ile Üçüncü sırada yer aldı. Toplam 242 projeden 17 proje tamamlandığı, 133 projenin devam ettiği ve 65 projenin ihale aşamasında olduğu belirtilen açıklamada 29 projeye ise başlanmadığı ifade edildi.

(BT)



20.04.2017 16:29:33 TSI

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