YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı açılıyor

Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı açılıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinin Sancaklıbozköy Mahallesinde yaptığı Kiraz Pazarı 22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak olan törenle hizmete açılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Ege Bölgesinin en güzeli olan Sancaklıbozköy Kiraz Pazarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı 22 Nisan Cumartesi günü Saat 14.00'te düzenlenecek olan törenle halkın hizmetine açılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Geçtiğimiz kasım ayı sonu itibarı ile temellerini attığımız Sancaklıbozköy Kiraz Pazarımızda yapılan çalışmalarda sona gelinmiştir. Nasip olursa 22 Nisan Cumartesi günü yapacağımız açılış töreni ile bu modern tesisimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu yıl inşallah artık sokak aralarında kahve köşelerine kiraz alım satımı yapılamayacak. Toplamda 138 dönüm üzerine yapılan Kiraz Pazarımız yaklaşık 4 milyon 384 bin TL ihale bedeli ile tamamlanmıştır. 3 bin 600 metrekare alanı ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen tüccarlarımızın kullanımına sunulacak. Kiraz Pazarımızın içerisinde 60 adet dükkan olacak bu dükkanlar ile ilgili olarak tüccarlarımız ile geçtiğimiz aylarda yaptığımız toplantı neticesinde yer belirlemelerini yaptık. 5 bin 400 metrekare alanda 142 ton çelik konstrüksiyon kullanarak üç adet kapalı pazaryeri yapıldı. Sancaklıbozköy Kiraz Pazarımızda 25 bin metre kare saha betonu, 10 bin metrekare parke taşı döşemesi, 1856 metre çit, 1 adet mescit, 1 adet kafeterya, 1 adet idari bina ve tuvalet gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olan tesisler mevcut. 22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapacağımız açılış törenimize tüm halkımızı bekliyoruz" diyerek Manisalıları açılış törenine davet etti.

(SC-Y)



20.04.2017 16:36:21 TSI

NNNN

