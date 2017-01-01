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Gölmarmara'ya 5 kilometrelik yağmur suyu hattı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara'nın merkez mahallelerindeki yağmursuyu sorununu ortadan kaldıracak çalışmalar için düğmeye bastı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesinde yağışlı havalarda yaşanan sıkıntılara son verecek proje çalışmalarına başladı. MASKİ tarafından ilçe merkezinde hat ihtiyacı bulunan Atatürk, Yeni Camii, İsmet Paşa ve İhsaniye mahallelerinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda yağmursuyu şebekesi kurulacak. Çalışmaya ilişkin projenin ön etüt çalışmaları Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Proje çalışmalarının sonlanarak uygulamaya geçilmesiyle birlikte, yağışlı havalarda ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken yağmursuları Gölmarmaralı vatandaşlar için sorun olmaktan çıkacak. İlçeye kazandırılacak yağmursuyu hattının en kısa sürede hizmet verebilmesi için proje çalışmalarına hızla başladıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, "Gölmarmara ilçe merkezinde yağmursuyu hattı olmayan ve ihtiyaç duyulan noktaları belirledik. Mühendis arkadaşlarımız bölgeye giderek incelemelerde bulundular ve proje etüt çalışmalarını tamamladılar. Bu etütlere dayalı proje çalışmalarımızın hızla bitirilmesine müteakip de uygulamasına geçilecek. Hedefimiz, önümüzdeki sonbahar yağışları öncesinde projemizi tamamlamak. Böylelikle vatandaşlarımızın yağışlı havalarda çektikleri sıkıntıyı ortadan kaldıracağız" dedi.

(AY-Y)



20.04.2017 16:38:22 TSI

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