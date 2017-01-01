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Vali Gül, 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, Atatürk Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı.

Sivas Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 ile 12'nci sınıf öğrencilerinin 2017 TÜBİTAK Bilim Fuarı hazırlıkları kapsamında; coğrafya, bilgisayar, matematik, kimya, biyoloji, tarih ve yabancı dil alanında hazırladığı toplam 20 adet projeyi inceleyen Vali Davut Gül, projeler hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Gül, çalışmaları yapan öğrencileri, onları destekleyen eğitimcileri ve ailelerini tebrik etti. Okulların akademik başarılarının çok önemli olduğunu kaydeden Gül, "Sizlerin yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayan çalışmalar çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yaptığınız çalışmaları daha ileriye götürsün. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

(UY-Y-)



20.04.2017 16:39:14 TSI

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