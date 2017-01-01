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Yazar Mahmut Ulu'dan Başkan Tutal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Somuncu Baba adlı kitabıyla kitapseverlerin beğenisini kazanan Yazar Mahmut Ulu, Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Seydişehir Kitap günlerinde okuyucularıyla buluşan Yazar Ulu, Seydişehir'de olmanın ve okuyucularıyla buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Belediye Başkanımız Mehmet Tutal, bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Seydişehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖYKÜDER tarafından organize edilen kitap fuarına öğrencilerimizin ilgileri yoğun. Beni yalnız bırakmayan okuyucularıma da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kitap günleri kapsamında Seydişehir'e gelerek kendisini ziyaret eden Yazar Mahmut Ulu'ya teşekkür eden Başkan Tutal ise, kitap günlerinde yazar Mahmut Ulu'yu ağırladıklarını ve başarılı yazarı kutlayarak imzalı kitabını aldıklarını belirtti.

Ziyaret sonunda Yazar Mahmut Ulu, Başkan Tutal'a imzalı kitabını hediye etti.

(BG-AH-Y)



20.04.2017 16:54:48 TSI

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