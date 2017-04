YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İkinci Ulusal Econharran İktisat Kongresi başladı

İkinci Ulusal Econharran İktisat Kongresi başladı



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin düzenlemiş olduğu "II. Ulusal Econ Harran İktisat Kongresi" başladı

Osmanbey Kampüsü Merkezi Derslikler konferans salonunda başlayan kongreye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kongrenin açılışında konuşan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, 25. Yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl ikinci EconHarran Kongresini düzenlediklerini dile getirerek, "Şanlıurfa, Diyarbakır ile birlikte son derece önemli bir bölge olan TRC 2 bölgesi kapsamındadır. TRC 2 denince de Türkiye'de özellikle kalkınma akla gelmektedir. O kalkınmada öncelikli yöreler içerisinde de altıncı bölgede, yani ilk sırada. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zamanda bu kongremizin önemi gerçekten daha fazla ön plana çıkmış oluyor" dedi.

"Harran Üniversitesi olarak öncelikle bölgenin kalkınması için hedeflerimiz var" diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, "Bölgemizde hangi alanlarda öncülük yapabiliriz, bunlar üzerinde projeler geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın davetleri üzerine önümüzdeki günlerde bu hazırlıklar kendilerine takdim edilecektir. İktisat Fakültesini, kendi ve yeni bir binasına kavuşturuyoruz. İnşaat teknolojisi açısından çok üst düzey olan ve daha iyi eğitim görecekleri yerler, öğretmenlerimizin daha iyi ortamlarda aktivitelerini yapabilecekleri konferans salonları, seminer salonları ve anfilerin bulunduğu teknolojik bir binaya kavuşturuyoruz. Kalkınan ve teknolojiyi kullanan üniversitemizin, bölgenin kalkınmasında da domino etkisi yapacağına inanıyorum" diye konuştu. Kalkınmanın her manada olabilmesi için her şeyin temelinde insan unsuru bulunduğuna dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, "İnsan unsurunu iyi yetiştirerek ve aynen puzzle gibi, her parçayı kendi yerine koyduğumuz takdirde başarabiliriz. Kendi tarihimizde bunu başarabildik. Kalkınmış olan ülkelerin tarihine baktığımızda da aynı şeyi görmekteyiz. Öyleyse kalkınmanın olabilmesi veya milli gelirin çoğalması için her şeyin başında ekonomik özgürlüğün olabilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Buyruk almamak için, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte el ele, gönül gönüle, her türlü kaynağımızı devletin malı, milletin çocukları içindir diyerek ortaya koyup hep birlikte kalkınmayı sağlayabiliriz. O zaman boş sloganlardan kurtulup, herkesin kendinden başlayarak, kendi işini en iyi şekilde yaparak, ülkenin kalkınmasını sağlayabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiyenin farklı 25 üniversitesinden katılımcıların, 35 bildiri sunacakları 12 oturum şeklinde yapılacak olan II. Ulusal EconHarran İktisat Kongresi iki gün devam edecek.

20.04.2017 18:07:47 TSI

