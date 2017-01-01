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Ayvalık'ta 'Tiyatro Festivali' heyecanı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - 8. Ayvalık Tiyatro Festivali'nde geri sayım başladı. 4-7 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek festivalde hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Bu yıl, başladığından bu yana en fazla katılım talebinin gerçekleştiği bildirilen festivalde; 48 başvuru içerisinden, jürinin uzun incelemeleri sonucunda 14 oyunun seçilerek programa alındığı kaydedildi.

Festivalde; çocuk oyunlarının bu yılda yer bulduğu ve iki ayrı okulda "Çocuklarla Drama" çalışmalarının yanı sıra "Gençlerle Drama" çalışmaları, Oyun Yazarlığı Atölyesi, Canlı heykel performansları, Sokak Tiyatrosu ve söyleşiler yer alacağı öğrenildi.

İlçede bulunan dernek, oda, bir çok kurum ve kuruluş ile yerel yönetim tarafından desteklenerek düzenlenecek olan festivalde; Göksel Kortay, Rasim Öztekin, Serhat Özcan, Füsun Kostak, Hakan Dursun, Yeşim Özsoy, Merve Engin, Savaş Özdural, Pelin Turancı gibi ünlü isimlerin söyleşiler yapacağı festivale, yurt dışından katılan yazar, yönetmen Şaban Ol'un dört gün boyunca yazarlık atölyesi, Gülşah Özdemir Koryürek ve Serel Alpan drama atölyelerinin yer alacağı bildirildi.

Festivalin bu yılki Emek Ödüllerinin sahiplerinin ise; ünlü oyuncular Haldun Dormen ve Göksel Kortay olduğu vurgulanan 8. Ayvalık Tiyatro Festivali'nde; Alternatif tiyatrolar ile ilgili belgesel bir film gösteriminin de yapılacağı ve film gösteriminin ardından ünlü oyuncu Mahir Günşıray'ın da söyleşiye konuk olarak katılacağı belirtildi.

(SS)



20.04.2017 18:35:24 TSI

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