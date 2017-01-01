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Vali Yavuz'dan Korkut ilçesine ziyaret

20 Nisan 2017 Perşembe, 18:56
Vali Yavuz'dan Korkut ilçesine ziyaret
Vali Yavuz'dan Korkut ilçesine ziyaret

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, Korkut ilçesinde ziyarette bulundu.
İlçe Kaymakamı Abdulgani Mağ tarafından karşılanan Vali Yavuz, kaymakamlık ziyaretinin ardından belediyeye geçti. Ziyarette vatandaşlarla da bir araya gelen ve burada bir konuşma yapan Vali Yavuz, "Kıymetli hemşerilerim, Türklerle Kürtler 1071 Malazgirt Zaferi ve toplumsal sözleşmesi ile bir araya gelmiş ve tek millet olmuştur. Kadim bir medeniyetin mensubu olan milletimiz, asla insanları ırkına göre değerlendirmemiştir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında yaşayan ve Türk milletini oluşturan Müslüman hiçbir etnik unsur azınlık olmadığı gibi aksine her biri kurucu unsur olarak kabul görmüştür" dedi.
1071 tarihinin sadece Türkler için, sadece Kürtler için, sadece Araplar için de değil, tüm İslam alemi için toplumsal sözleşmenin imzalandığı tarih olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "1071 Malazgirt olmazsa Anadolu Selçuklu olmaz, Osmanlı olmaz, Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. 1071 Malazgirt olmazsa Boşnaklar, Arnavutlar, Makedonlar kısacası bu coğrafyada Müslümanlığa dair hiçbir şey olmazdı. 1071'de Sultan Alparslan, Anadolu'ya sadece bir kapı açmadı, aynı zamanda bu coğrafyanın İslamlaşmasını sağladı. Onun ve kutlu askerlerinin İlahi Kelimetullah'ın peşinden koşmak gibi kutsal bir amaçları vardı. Türkiye dün olduğu bugün de Kubbe-tül İslam olma özelliği ile dünyanın dört bir yanından mazlumların sığındığı tek ülkedir. Herkes şunu iyi bilsin ki, bin yıl aynı kaderi paylaşan, ilahi kader ile bugüne kadar kardeşçe yaşayan, milletimizi bölmeye çalışanlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı baskı altına almaya çalışan terör örgütü yandaşlarına da asla izin verilmeyecektir. Devletimiz vatandaşlarını kucaklamaya devam edecek, ama hainlerin de tepesine balyoz gibi inecektir" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

20.04.2017 19:04:32 TSI
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