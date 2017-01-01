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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Ödüller sahiplerini bulacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:11
Ödüller sahiplerini bulacak

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi'nce düzenlenen "4 Mevsim Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri yağlı güreşlerde dağıtılacak.
4 Mevsim Fotoğraf Yarışması'nın sonbahar kategorisinde dereceye girenlere ödülleri 22 Nisan 2017 Cumartesi günü Hersek Yağlı Güreşleri'nde verilecek. 22 kişinin ıtoplam 132 eserle katıldığı yarışmada birinciliğini Güner Günder, ikinciliği Caner Başer ve üçüncülüğü Murat İbranoğlu kazandı.
(MŞ)

20.04.2017 19:19:46 TSI
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