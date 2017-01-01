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Genç Çiftçi Hibe Programı ile hayatları değişti

- Rize'nin Fındıklı ilçesi Ihlamurlu köyünde "Genç Hibe Programı'ndan yararlanan köylüler hayatlarından memnun



(Fotoğraflı)



Bayram Ali Sarı

RİZE (İHA) - Rize'nin Fındıklı ilçesi Ihlamurlu köyünün kaderi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Genç Hibe Programı' ile değişti. Programa katılan köylüler, hayvancılık ve tavukçuluk yaparak geçimlerini sağlamaya başladı.

Köyün Şehitler mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Hasret Özkan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında aldığı hayvanların sayısını arttırmayı planlıyor. Aldığı hibeyle 15 ineğe sahip olan Özkan, kendi yaşıtlarına da tavsiyelerde bulunarak "Devletimiz bu çalışmayı yaptı. Biz de başvurduk ve 4 ay sonra kura bize çıktı. Bize gelip bu süt hayvanlarını teslim ettiler. İlk başlarda hayvanlar biraz stresliydi ama şimdi alıştıkları için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Geçmişimiz çobanlığa dayandığı için bakımlarını yapmakta biz zorluk çekmiyoruz. Ülkemizin ete ve süte ihtiyacı var. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.



Tek başına 800 tavuk bakıyor

Köyde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beşli (32) de eşine destek olmak için "Genç Çiftçi Hibe Programı'na başvuranlardan. Beşli, doktorların kalp krizi geçiren eşi Aziz Beşli'nin fazla yorulmaması tavsiyesi üzerine programa başvurmuş ve bir tavuk çiftliği sahibi olmuş. İlk olarak 30 tavuğu olan Beşli, bugünlerde bu sayıyı 800'e çıkardı. Neşe Beşli, tavukçuluk işini 2 yıldır yaptığını hatırlatarak "30 tavukla başladım. Sonrasında ise 40, 150, şimdi ise bu sayıyı 800'e çıkardık. Bu işi severek yapıyorum. Eşim kalp krizi geçirdikten sonra bana bedenen yardımcı olamıyor. Komşuların desteğiyle bu işin altından kalkıyorum zor tarafları var fakat zevkli bir iş olduğundan dolayı severek yapıp evime destek oluyorum. Hedefim tavuklarımızın sayısını 2 bine çıkarmak" ifadelerini kullandı.

(BAS-ÖS-Y)



21.04.2017 08:22:04 TSI

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