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Suriyeliler yaşamak için ölümü göze alıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 09:16
Suriyeliler yaşamak için ölümü göze alıyor
Suriyeliler yaşamak için ölümü göze alıyor

(Fotoğraflı)

Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklar, para toplamak için ölümü göze alıyor.
2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen 3 milyon Suriyeli göçmen,yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'nin farklı illeri ile ilçelerine dağılan çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu Suriyeliler, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Doğubayazıt-Ağrı, Iğdır ve İran yolu kavşağında bulunan uluslararası kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında duran arabalardan para toplamaya çalışan ve çoğunluğunu 5-6 yaşındaki çocukların oluşturduğu Suriyeliler adeta ölüme meydan okuyor. Arabalara asılan çocukların yanı sıra kucağında bebekleriyle birlikte kırmızı ışıkta duran arabalardan para isteyen kadınlar,çocuklarını ve kendilerini tehlikeye atıyor.
(Bİ-AT-y)

21.04.2017 09:24:58 TSI
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