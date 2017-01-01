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Suriyeliler yaşamak için ölümü göze alıyor



(Fotoğraflı)



Bülent İba

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklar, para toplamak için ölümü göze alıyor.

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen 3 milyon Suriyeli göçmen,yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'nin farklı illeri ile ilçelerine dağılan çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu Suriyeliler, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Doğubayazıt-Ağrı, Iğdır ve İran yolu kavşağında bulunan uluslararası kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında duran arabalardan para toplamaya çalışan ve çoğunluğunu 5-6 yaşındaki çocukların oluşturduğu Suriyeliler adeta ölüme meydan okuyor. Arabalara asılan çocukların yanı sıra kucağında bebekleriyle birlikte kırmızı ışıkta duran arabalardan para isteyen kadınlar,çocuklarını ve kendilerini tehlikeye atıyor.

(Bİ-AT-y)



21.04.2017 09:24:58 TSI

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