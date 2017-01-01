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Ahlatlı kadınlardan sergi

21 Nisan 2017 Cuma, 09:16
Ahlatlı kadınlardan sergi
Ahlatlı kadınlardan sergi

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin el emeği göz nuru el işi ürünleri Tatvan ilçesinde sergiledi.
Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde düzenlenen serginin açılışını yapan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, 2015 yılı Kasım ayı başlarında merkezin donanımını tamamlayıp hizmete açtıklarını anımsatarak, şu ana kadar 200 bayanın 13 kurstan yararlandığını söyledi.
Kaymakam Tekbıyıkoğlu'nun eşi ve aynı zamanda ADEM koordinatörü olan Arzu Tekbıyıkoğlu ise, "Kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ev tekstili, el işi, resim, tutkara sanatı, çeyizlik eşya, ahşap işleme ve benzeri el emeği göz nuru olan bu ürünleri burada sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Sergi açılışına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kursiyerler ile davetliler katıldı.
(HO-MSA-Y)

21.04.2017 09:25:04 TSI
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