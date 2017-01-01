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Görele'de köylere hizmet götürme birliği seçimi yapıldı



(Fotoğraflı)



Bekir Öztürk

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde bir yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların seçimi yapıldı.

Görele Muhtarlar Derneği Lokalinde Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Başkanlığı'nda bir araya gelen köy muhtarları, 2017 yılı içerisinde kendilerini temsil edecek 2 il genel meclisi üyesi ve 2 muhtarı seçti.

Köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, 2016-2017 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi okunarak ibraz edildi. 60 muhtar ve 3 il genel meclis üyesinin katıldığı oylamada İl Genel Meclis üyeliğine Şengül Şahin, Hüseyin Kuğu, seçilirken İsmailbeyli Köyü Muhtarı Serdal Yenitürk, Şahinyuva Köyü Muhtarı Yaşar Kuğuoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği Mütevelli Heyeti'nde görev yapacak olan muhtarlar olarak seçildi.

Görele Kaymakamı Ermiş, seçim sonrası yaptığı konuşmada Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde görev yapmak için seçilen üyeleri tebrik ederek, başarılar diledi. Kaymakam Ermiş, "İlçemizde yapılan yatırım ve çalışmalar sırasında köy muhtarları ve il genel meclis üyeleriyle birlikte güzel bir ekip çalışması yaparak köylerimizin birçok ihtiyacını giderdik. Bugün yapılan encümen seçiminde de görev alan arkadaşlarla yine güzel çalışmalar yapacağız. Köylerimizde yaşayan vatandaşların daha rahat yaşayabilmeleri için yapacağımız hizmetleri bütçe çerçevesinde tamamlayacağız" dedi.

(BÖ-ÖS-Y)



21.04.2017 10:04:03 TSI

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