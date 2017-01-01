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Çaturoğlu, Akdeniz'in mevlidine katıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Milli Selamet Partisi'nde (MSP) ilçe başkanlığı görevi yapan ve önceki gün vefat eden Ahmet Akdeniz için okutulan mevlide katıldı.

Önceki gün hayatını kaybeden MSP Kdz. Ereğli Eski ilçe Başkanlarından Ahmet Akdeniz için Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'taki evinde mevlit programı düzenlendi. Programa AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Muharrem Erdem, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Eski Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Demiray, AK Parti Zonguldak Eski İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Özçiçek ile Akdeniz ailesinin yakınları katıldı.

Ahmet Akdeniz'in dava arkadaşı olduğunu ve vefatının kendisini derinden üzdüğünü belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(VK-RFK-Y)



21.04.2017 10:05:08 TSI

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