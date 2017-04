YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençler, geleneksel spor dallarıyla eğlendi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, içerisinde at biniciliğinden, ok atıcılığına kadar bir çok etkinliğin olduğu gençlik şöleni yapıldı.

TÜGVA Elazığ Temsilciği, Gençlik Merkezi, Elazığ ÜNİAK ve Genç Girişimler Kulübü tarafından gençlik şöleni düzenlendi. FÜ Kültür Parkta düzenlenen şölende gençler, ata binmeden ok atmaya, masa tenisinden halat çekmeye, ip atlamadan duvara tırmanmaya kadar birçok aktivite de bulundu. Gençlik Şöleni etkinliğinin güzel olduğunu belirten öğrencilerden Özge Doğan, etkinlikte ata binip ok atarak eğlendiklerini aktardı.

Şenliğe katılanlardan Muhammed Bilgin, "Bu şölende sınav sonrası stresimizi atıyoruz. Bu tür faaliyetlerin düzenlemesi bizim için çok iyi oldu, devamını bekliyoruz"dedi.

Gençlik şöleninde eğlenme alanları oluşturduğunu ifade eden TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, "Sene sonuna doğru giderken gençlerin hem sınav stresi atmaları için hem de kendilerine geleneksel spor dallarında kendilerini geliştirebilmeleri için bir şölen oluşturmaya çalıştık. Burada ok atıcılığı, at biniciliği gibi geleneksel spor dallarımızı da bu alanda barındırmaya çalıştık"diyerek bilgi verdi.

