21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler, geleneksel spor dallarıyla eğlendi

21 Nisan 2017 Cuma, 10:06
Gençler, geleneksel spor dallarıyla eğlendi
Gençler, geleneksel spor dallarıyla eğlendi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, içerisinde at biniciliğinden, ok atıcılığına kadar bir çok etkinliğin olduğu gençlik şöleni yapıldı.
TÜGVA Elazığ Temsilciği, Gençlik Merkezi, Elazığ ÜNİAK ve Genç Girişimler Kulübü tarafından gençlik şöleni düzenlendi. FÜ Kültür Parkta düzenlenen şölende gençler, ata binmeden ok atmaya, masa tenisinden halat çekmeye, ip atlamadan duvara tırmanmaya kadar birçok aktivite de bulundu. Gençlik Şöleni etkinliğinin güzel olduğunu belirten öğrencilerden Özge Doğan, etkinlikte ata binip ok atarak eğlendiklerini aktardı.
Şenliğe katılanlardan Muhammed Bilgin, "Bu şölende sınav sonrası stresimizi atıyoruz. Bu tür faaliyetlerin düzenlemesi bizim için çok iyi oldu, devamını bekliyoruz"dedi.
Gençlik şöleninde eğlenme alanları oluşturduğunu ifade eden TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, "Sene sonuna doğru giderken gençlerin hem sınav stresi atmaları için hem de kendilerine geleneksel spor dallarında kendilerini geliştirebilmeleri için bir şölen oluşturmaya çalıştık. Burada ok atıcılığı, at biniciliği gibi geleneksel spor dallarımızı da bu alanda barındırmaya çalıştık"diyerek bilgi verdi.
(YÖ-HİV-Y)

21.04.2017 10:14:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Medical Park Elazığ Hastanesi erişebilirlik belgesi aldı
YEREL

MEDİCAL PARK ELAZIĞ HASTANESİ ERİŞEBİLİRLİK BELGESİ ALDI
15 Temmuz şehitleri spor salonunun kaba inşası tamamlandı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ SPOR SALONUNUN KABA İNŞASI TAMAMLANDI
Elazığ'da arıcılara organik kovan dağıtıldı
YEREL

ELAZIĞ'DA ARICILARA ORGANİK KOVAN DAĞITILDI
Diarra 394 gün sonra gol attı
YEREL

DİARRA 394 GÜN SONRA GOL ATTI
Elazığ'da hemşirelik sempozyumu düzenlendi
YEREL

ELAZIĞ'DA HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
SAĞLIK

BEYNİ ÖLDÜREN 11 YİYECEK!

 1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı
  • 4 Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kesip...