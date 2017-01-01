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Aydın'da işçi bayramı ve bahar şenlikleri erken başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:09
Aydın'da işçi bayramı ve bahar şenlikleri erken başladı
Aydın'da işçi bayramı ve bahar şenlikleri erken başladı
- İşçiler arası futbol turnuvası geleneksel hale geldi

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da uluslar arası üretiminin yanı sıra sosyal faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken OKT Trailer çalışanlarının işçi bayramı etkinlikleri erken başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Bahar Şenlikleri etkinliği kapsamında organize edilen futbol turnuvası başladı.
Fabrikada geleneksel hale gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen turnuva Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'ın başlama vuruşu ile başladı. Şenlik havasında geçen müsabakalarda değişik bölümlerde çalışan işçiler ve patronlar aynı sahada top koştururken bu tür sosyal aktivitelerin çalışanlar arasındaki diyaloğu arttırdığı belirtildi.
Turnuvada; Personel yetiştirme kursu öğrencilerinin oluşturduğu Akademi Takımı, Beyaz Yaka Takımı, Montaj Ekibi Takımı, Silobas Üretim Hattı Takımı, Genç Mimarlar Takımı, Tanker Üretim Hattı Çalışanları Takımı olmak üzere 6 takım mücadele ediyor. Aynı zamanda Beyaz Yaka takımında oynayan Fabrikanın Genel Müdürü Hakan Maraş bu tür etkinlilerle çalışanlar arasındaki diyalog ve dostluğun arttığını belirterek turnuva sonunda şampiyon takımın yanı sıra gol kralına ve centilmen oyuncuların ödüllendirileceğini söyledi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinliğini Bahar Şenlikleri ile birleştirdiklerini belirten Hakan Maraş, şenliklerin Didim'de bir otelde tüm personelin katılımı ile bayram havasında geçeceğini söyledi.
(İK)

21.04.2017 10:18:13 TSI
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