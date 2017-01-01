21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Memiş'ten kandil mesajı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:31
Başkan Memiş'ten kandil mesajı

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında, Miraç olayının Allah'ın sonsuzluğuna, büyüklüğüne ve birliğine yapılan en görkemli şahitlik olduğunu ifade eden Başkan Memiş şunları söyledi:
"Bu şahitliğin ve manevi tecrübenin müminin miracı olan namaz ile taçlandırılması, Miraç hediyesi ayetlerde bildirilen sorumluluk bilinci, istikametini imana çevirenlerin, Allah'tan başkasına kulluk etmeyenlerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete gireceği müjdesi, Miracın bizi sonsuzluğa götüren yüce değerleridir.
Miraç, bizim için yükseliştir. Beşeriyetin insanlığa, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişidir. Yeryüzünün manevi merkezlerinden, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları güçlendiren Miraç, Müslümanların gönül dünyalarını da güçlendirecek, imanlarını pekiştirecek, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek manevi bir tecrübedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; bu anlamlı gecenin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını diliyor, ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."
(YY-AA-Y)

21.04.2017 10:40:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Memiş'ten 23 Nisan mesajı
YEREL

BAŞKAN MEMİŞ'TEN 23 NİSAN MESAJI
FETÖ firarisi Bayburt'ta yakalandı
YEREL

FETÖ FİRARİSİ BAYBURT'TA YAKALANDI
Turizm haftası etkinliklerle kutlanıyor
YEREL

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
SAĞLIK

BEYNİ ÖLDÜREN 11 YİYECEK!

 1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı
  • 4 Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kesip...