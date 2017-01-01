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Simav'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:40
Simav'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
Simav'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
- Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilim Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleşti. Coğrafya öğretmeni Müzeyyen Sümer'in koordinatörlüğünde hazırlanan 20 proje için 40 öğrenci 6 öğretmen görev aldı.
Okul Müdürü Yaşar Kağan Ulu'nun açılış konuşması ve halk oyunları gösterisinin ardından, protokol kurdela keserek Bilim Fuarını açtı.
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında, Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Kağan Ulu, 19 Ocak ile 20 Nisan tarihleri arasında 40 öğrenci, 1 kordinatör, 6 rehber öğretmen ile hazırlandıklarını ifade etti. Ulu, " Birbirinden ilginç 20 bilimsel çalışmanın içinde ' Gölümü Geri İstiyorum' projesi katılımcıların ve yerel yönetimin ilgisini çekti. Biyoloji öğretmeni Özlem Nasuhoğlu'nun rehberliğinde, 10-A sınıfı öğrencilerimizden Seda Akmaz ve Halil İlkdoğmuş'un hazırladıkları projeyi, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da destekledi" dedi.
Katılımcılar, proje koordinatörü Müzeyyen Sümer ve rehber öğretmenler eşliğinde, öğrencilerin Bilim Fuarında sergiledikleri 20 proje standını gezerek incelediler ve öğrencilerden bilgi aldılar. Bilim Fuarı açılış proğramı, yapılan ikramlar ile son buldu. (MEİ-EFE)

21.04.2017 10:48:58 TSI
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