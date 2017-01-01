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Final'den köy okuluna kütüphane



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Yenişehir Final İlkokulu ''Kütüphanesiz köy kalmasın'' kampanyası kapsamında Sur Karaçalı İlkokulu'nu kütüphane ile buluşturdu.

Yenişehir Final İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, kütüphanesi olmayan Karaçalı İlkokulu'na kütüphane kurmak için Okul Müdür Yardımcısı Ömer Elelçi ile temasa geçti. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla kurulan kütüphane Final Eğitim Kurumları 11. Bölge Temsilcisi Şahin Otu, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, Şube Müdürü Musa Yontürk ve Nurettin Şeyhmus Tonka'nın katıldığı törenle öğrencilerin hizmetine açıldı. Otu ve Sur İlçe Müdürü Eyyüp Uçak projeyi yürüten Yenişehir Final İlkokul Müdürü Berrin Kızıldağ, okul eğitim koordinatörü Nurten Kaya, Karaçalı İlkokulu Müdür Yardımcısı Ömer Elelçi ve tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

(İHA-MP-Y)



21.04.2017 11:17:11 TSI

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