YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediyesi "2016 yılı Faaliyet Raporu" kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi "2016 yılı Faaliyet Raporu" kabul edildi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin "2016 yılı Faaliyet Raporu" kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı son oturumu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Osman Zolan, 2016'nın yatırım yılı olduğunu belirterek, "Bu hizmetlerimizde bulunan ve gece gündüz halkımıza emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Denizli nüfusunun 1 milyon 5 bine ulaştığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Her zaman sizin yanınızdayız diyerek bize moral motivasyon veren çok değerli Denizlili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onların desteği ile hizmetlerimiz gece gündüz sürüyor" diye konuştu.



2016 ilklerin yılı oldu

Başkan Zolan, "2016 çok çalışılan ve ilklerin yılı oldu. Bütçemizin yüzde 55'inin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Hayal bile edilemeyen birçok yatırımın gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Bütçemiz gelir anlamında yüzde 93.4 oldu. Hedeflediğimiz gelirin yüzde 93.4'üne ulaşmak çok büyük bir başarıdır. Bu oran yüzde 70 üstü iyidir, yüzde 80'in üstü çok çok iyidir ama yüzde 90'ı aştığınız zaman bu başka bir şeydir. Gider noktasında ise yüzde 95.4. Bu da imrenerek bakılacak, gerçekleşme anlamında çok çok başarılı bir orandır. Bir çok emsalimiz büyükşehirlere baktığımızda bu oranın yüzde 50-60-70 olduğunu görüyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi hesabını kitabını yapmış, hedeflerini koymuş, gelir-giderini tutturmuş ve yatırımlarını gerçekleştirmiştir. 2016 arzu ettiğimiz yatırımların ve beklentilerimizin gerçekleştiği bir yıl olmuştur."



"Şehrimize ne kadar hizmet etsek azdır"

15 Temmuz 2016'yı hatırlatan Başkan Zolan, "Ülkemizi işgal etmek amacıyla 15 Temmuz'da bir işgal hareketine kalkışıldı. Şükürler olsun yine görevimizin başındaydık, belediyemizde çalışır haldeydik. Milyonlarca insanımız canını ortaya koyarak ülkemizi perişan edecek o işgali önledi. Milletimizin ülkesine vatanına bayrağına sahip çıkması çok çok önemliydi. 15 Temmuz'da Denizli de kendine yakışır şekilde, ecdadına yakışır şekilde geleceğine sahip çıktı. Milletimize ve şehrimize ne kadar hizmet etsek azdır. O kadirşinas millet canından aziz bildiği bayrağı ve vatanı için meydanlara çıktı" dedi.



Büyükşehir yatırımlarına övgü

2016'nın zor bir yıl olduğuna işaret eden Başkan Zolan, "Ama bütçemizin yüzde 55'i yatırıma gitmiş. Bütçeden yüzde 55 yatırım çıkarmak çok büyük bir başarıdır" diye konuştu. 2016 yılında yapılan hizmetleri ana başlıklarla anlatan Başkan Zolan, sunumunun ardından meclis üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin başta olmak üzere ilçe belediye başkanları Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımlardan ilçelerinin hak ettiğini aldığını vurgulayarak hizmetlerden övgüyle bahsetti. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

(SÇ-SÇ-Y)



21.04.2017 11:42:20 TSI

NNNN

