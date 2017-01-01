YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bakıcı, Osmancık Caddesi'nde devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Bakıcı, Osmancık Caddesi'nde devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilkent Mahallesi ve Musa Pınarı arasında yer alan Osmancık Caddesi'ndeki kaldırım çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından hızla devam eden kaldırım çalışmaları özellikle Yeşilkent Mahallesi İMKB Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler ve öğretmenler tarafından oldukça olumlu karşılanırken, ekipleri ziyaret eden Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek yrıntılı bilgi aldı. Özellikle yaya trafiğinin güvenliği için son derece önemli olan kaldırım çalışmaları hakkında konuşan Başkan Bakıcı; "İlçe genelinde yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızdan gelen talepler bizler için çok önemli. Özellikle öğrencilerimiz tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılan Osmancık Caddesi'nin ardından ilçe genelinde talep edilen noktalardaki kaldırım çalışmalarımıza da en kısa sürede başlayacağız" dedi.

Kaldırım çalışmalarına katılan Başkan Bakıcı'ya Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu da eşlik etti.

Ekipler tarafından devam eden çalışmalar tamamlandığında Yeşilkent Mahallesi'nden Otogar Alt geçidine kadar olan bölümde toplam 1500 metrelik yeni kaldırımlar hizmete sunulmuş olacak.

(FSİ-MET-Y)



21.04.2017 11:50:40 TSI

NNNN

