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SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi KKTC'de ilgi gördü

21 Nisan 2017 Cuma, 11:55
SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi KKTC'de ilgi gördü
SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi KKTC'de ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Emir Abdurrahman Bulut
KONYA (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirilen "Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" projesi büyük ilgi gördü.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde uygulanmakta olan "SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor" projesi KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okullarda tanıtılmaya başlandı. İlk olarak Girne'ye bağlı Lapta İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Milli Eğitim ve Turizm Bakanlık Müdürü Ali Bolatcan, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç S. Barbaros Yalçın'ın yanı sıra çok sayıda veli ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kortej yürüyüşü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, SEDEP gösteri ekibi halk oyunları ve mehter gösterileri büyük beğeni topladı.
Projenin önemine değinen Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Konya'da 5 yıldır uygulamakta olduğumuz Selçuklu Belediyesi'nin öncülüğünde Necmettin Erbakan Üniversitemizin rehberliğinde Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz SEDEP bu yıldan itibaren Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle 6 Balkan ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde de uygulamaya geçmesi ile ilgili olarak buradayız. Projemiz öğrencilerimize değerlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak, onlara yaparak, yaşayarak değerlerimizi öğretmek ve yeni nesillere bizi biz yapan medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizi aktarmak için her ay bir değerimiz belirleniyor. Bu değerle ilgili değişik etkinlikler yapıyoruz. Doğruluk, saygı, sevgi, hoşgörü, yardımseverlik gibi değerlerimizle ilgili okullarımızda öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin katıldığı değişik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerin Kıbrıs'ımız da okullarımızda aynı anda gerçekleştirilmesi için buradayız. Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda bize destek verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. 6 Balkan ülkemizde ve Kıbrıs'ta da değerler eğitimi projesine uygulayacağız" dedi.
Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Selçuklu Değerler Eğitim Projesi'nin tanıtımı amacı ile bulunduklarını belirterek, "Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımız ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi Konya'nın Selçuklu ilçesinde 200'ü aşkın okulda uygulanan bir proje. Bu proje ile biz çocuklarımıza, en değerli varlıklarımıza, değerlerimizi günlük hayatta katmaları için hamleler yapıyoruz. Onunla ilgili etkinlikler düzenliyoruz, kitaplar veriyoruz. Bunların hayatlarına daha fazla katılmak için gayret gösteriyoruz. Bugün burada Lapta İlkokulu'nda bulunuyoruz. Bundan sonra Kıbrıs'taki 4 okulu daha ziyaret edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için değerli, o okullarda bu etkinlikleri en aktif bir şekilde birlikte yürüteceğiz. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(EAB-FM-Y)

21.04.2017 12:02:57 TSI
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