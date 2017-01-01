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KAÜ'de Kongre Merkezi'nin yapımı devam ediyor



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - 1992 yılında kurulan ve her geçen gün büyüyerek gelişen Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'de Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapımı devam ediyor.

Öğrenci kapasitesinin 20 binin üzerinde olduğu, KAÜ, Kafkasların üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan ile birlikte hedefleri doğrultusunda inşaat alanına dönen üniversite yerleşkesinde bir taraftan yapımı tamamlanmak üzere olan Yarı Olimpik Havuz, diğer taraftan da yapım çalışmaları hızla devam eden Kongre ve Kültür Merkezi'nin tamamlanmasıyla Kars'ta önemli bir boşlukta doldurulmuş olacak.

Göreve başladığı günden itibaren hayata geçirdiği projelerle herkesin takdirini kazanan Prof. Dr. Sami Özcan, Kongre ve Kültür Merkezi çalışmalarını yakından takip ediyor. Rektör Özcan, Kafkas Üniversitesi'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü, hedefleri doğrultusunda projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

KAÜ yerleşkesinde yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi'nin kısa sürede tamamlanarak, Kars'ta önemli bir boşluğun giderilerek hizmete sokulması hedefleniyor.

(IÇ-AT-Y)



21.04.2017 12:26:11 TSI

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