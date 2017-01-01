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Dumlupınar ve Altıntaş'ta 900 öğrenciye trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde anaokulu ve ilkokullarda, sürücü kursu eğiticisi Selahattin Bayram tarafından öğrencilere Karayolu Trafik Güvenliği eğitimi verildi.

Öğrencilere, Karayolu Trafik Güvenliği eğitiminde, trafik adabı, trafik işaret ve levhalarının anlamları, öğrenci servislerine inme binme kuralları, yayaların karşıdan karşıya geçme kuralları, hız kuralları, emniyet kemeri takma ve yaya yolunu kullanma konuları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan videolar izlettirilerek öğrencilerde trafik bilincinin yerleşmesi hedefleniyor.

Sürücü Kursu Eğitmeni Selahattin Bayram, "Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerimizde yaklaşık 900 öğrencimize eğitim verilmiştir. Erken yaşlarda başlayan eğitimin ilerleyen yaşlarda verilecek eğitimden daha etkili ve kalıcı olduğu gerçektir. Trafik eğitimiyle yetişen okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, hem aile bireyleri üzerinde trafik bilincinin yerleşmesi hem de toplumda trafik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlayacaktır" dedi.(YD-EFE)



21.04.2017 12:37:25 TSI

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