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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Milletvekili Aydemir, Sanatçı Erkal'ı ziyaret etti

21 Nisan 2017 Cuma, 12:30
Milletvekili Aydemir, Sanatçı Erkal'ı ziyaret etti
Milletvekili Aydemir, Sanatçı Erkal'ı ziyaret etti
- Aydemir: Erkal, Dadaşlık sermayesini koruyan özel bir isim
- Aydemir: Erzurum Erkal'ı yüreğine kazımıştır

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum tefekkürü sevgi sıfatını açığa çıkarır. Sayın İbrahim Erkal bu hali eserlerine nakşetmiş,dadaş sıfatını Erzurum'un manasına erişerek hak etmiştir.' dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir geçirdiği beyin kanaması sonrasında özel bir hastanede tedavi altında bulunan Dadaş Sanatçı İbrahim Erkal'ı ziyaret etti. Narman Belediye Başkanı Yücel İşleyen ve sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle birlikte Sanatçı Erkal'ın akraba ve yakınlarına şifa dileklerini ileten Milletvekili Aydemir, daha sonra İbrahim Erkal için açılan özel ziyaret defterine düşüncelerini aktardı.
AYDEMİR: ERZURUM TEFEKKÜRÜ SEVGİ SIFATINI AÇIĞA ÇIKARIR
Dadaş Sanatçı Erkal'ın Dost ve yakınlarının şifa yakarışında, vakur ve metin bir beklenti halinde olduğunu, onların şifa dualarını paylaştığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Dadaşlık sermayesini koruyan özel bir isimdir İbrahim Erkal. Erzurum'un kırmızı çizgilerine ram olmuş, Erzurum markasına değer katmıştır. Erzurum terminolojisini hayatına rapteden, yaşantısına şekil veren Erkal, Erzurum Hikmet Ocaklarından yetişmenin en net resmidir. Erzurum tefekkürü sevgi sıfatını açığa çıkarır. Sayın Erkal bu hali eserlerine nakşetmiş, dadaş sıfatını Erzurum'un manasına erişerek hak etmiştir.' kaydını düştü.
AYDEMİR: ERKAL DENİLDİĞİNDE AKLA GELEN İLK KAVRAM HEP ERZURUM OLMUŞTUR
'İbrahim Erkal denildiğinde akla gelen ilk kavram hep Erzurum olmuştur. Öyle olduğu içindir ki, Erzurum da O'nu yüreğine kazımıştır.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Sanatçı kardeşimiz İbrahim Erkal, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, sağlığına kavuşacak, 80 milyonun gönlünden kopan şifa niyazları karşılık bulacaktır inşallah. Bu yiğit dadaşı hastalığı boyunca hiç yalnız bırakmayan, Erzurum Vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu öncülerine medyun-u şükranız. İnanıyoruz ki, Narman Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yücel İşleyen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Erzurumlu işadamı sayın Mehmet Aca gibi vefa timsali dostların enerjisi O'na şifa olarak yansıyacaktır. İnşallah.' vurgusunda bulundu.
Ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, Sanatçı Erkal'ın milli iradeye sadakat ve bağlılığına da işaret eden Milletvekili Aydemir, Erkal'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Erzurum'da gerçekleştirilen Demokrasi Nöbetlerinde yer aldığını, milli iradeyle yürek yüreğe bir duruş sergilediğini hatırlattı.
(ERZ-AT-Y)

21.04.2017 12:37:52 TSI
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