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Aydın Valisi Koçak'a, 23 Nisan ziyareti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Efeler Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdür vekili Yücel Mavi, Dr. Fevzi Mürüvet Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Muammer Akçin ve okul müdürü Doğan Bakır, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Asya Aybala Ülken ve okul müdürü Necmettin Seyitoğlu katıldı.

Öğrenciler Muammer Akçin ve Asya Aybala Ülken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ömer Faruk Koçak'a çiçek takdim etti.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki defa gazi ünvanı aldığından bahsederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı, Kurtuluş savaşı'nın gerçekleştirildiği, en önemli yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM tarihinde iki defa Gazi ünvanını aldı. Bir tanesi Kurtuluş Savaşının gerçekleştirildiği zaman, ikincisi de bütün dünyanın gözleri önünde 15 Temmuz'da Milli hakimiyete hainlik edenlerin saldırısında, dimdik ayakta durarak Gazi ünvanını aldı. Gazi Mustafa Kemal, Gazi Meclisin başkanlığını yaptığı dönemde çok büyük işler yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde önemli etkileri oldu. Bunlardan en anlamlılarından bir tanesi milli hakimiyeti, milletin kendi kaderine sahip çıkmasının sembolü olan bu bayramın, geleceğin teminatı olan çocuklara hediye etmesidir. Biz çocuklarımıza, geleceğimiz açısından güveniyoruz. Onlara güvenimizin ne kadar gerçek olduğunu her vesileyle görüyoruz. İnşallah her gelen nesil, bir öncekinden daha iyi yetişerek, daha güçlü bir Türkiye'yi inşa ederek, Türk Milletini uzun süredir ayrı kaldığı gerçek yerine ulaştıracaklardır. Bu vesileyle Pazar günü kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklarımıza, gençlerimize milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Koçak'ın öğrencilere hediyelerini vermesinin ardından ziyaret sona erdi.

(OD-İK?)



21.04.2017 12:53:27 TSI

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