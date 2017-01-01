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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Veliler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:53
Veliler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı
Veliler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Genç Osman İlk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin velileri İstiklal Marşını en güzel okumak için yarıştı.
Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesinde bulunan Genç Osman İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin velilerinden oluşan 11 yarışmacı İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okumak için bir biriyle yarıştı.
Yarışma sonunda Hatice Kertmen birinci, Gürdane Çam ikinci, Sultan Çakıl üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Göl ve okul müdürü Harun Kara verdi.
(CGR-Y)

21.04.2017 13:00:57 TSI
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