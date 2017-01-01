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Emet Ashaboğlu Ortaokulunda 93 ünite kan bağışı yapıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:57
Emet Ashaboğlu Ortaokulunda 93 ünite kan bağışı yapıldı
Emet Ashaboğlu Ortaokulunda 93 ünite kan bağışı yapıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kızılay ve Kütahya İl Milli Eğitim müdürlüğü arasında yapılan protokolle Emet ilçesi Ashaboğlu ortaokulunda gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına yoğun bir katılım gerçekleşirken gün içinde 93 ünite kan bağışında bulunuldu.
100 üniteye yakın kan bağışıyla Emet Ashaboğlu ortaokulu Kütahya en çok kan bağışında bulunan 2.okul oldu. Öğretmenler yanında öğrenci velilerinin de ilgi gösterdiği kan bağışında 18 yaşını dolduran lise son sınıf öğrencisi 25 öğrenci hayatlarında ilk defa kan bağışında bulundu.
Okul müdürü Mehmet Ali Çelik, 380 öğrenci ile eğitim veren okulda gerçekleştirilen kampanyada kan bağışçılarına İl Milli Eğitim Müdürlüğünce katılım belgesi verilirken, okul yönetimince kitap hediye edildiğini belirtti. Çelik, ayrıca Emet belediyesince de kampanya çerçevesinde 500 kişilik helva ikramı yapıldığını söyledi.
Emet İlçe Milli Eğitim müdürü Mustafa Cöre, katılımın yüksekliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken;" İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü temsilen eğitim uzmanımız Mehmet Uzun'un takip ettiği kampanya çerçevesinde Emet Ashaboğlu ortaokulumuzda 89 ünite kan yanı sıra 4 adette kök hücre bağışı gerçekleştirildi. 25 çocuğumuz ilk defa kan bağışında bulundu. Bu kampanya ile kan bağışının önemi ve toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bağışçılara Emet belediyemizce de helva ikram ettiği etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden katılım sertifikaları ve kitaplar hediye edildi. Katılımın oldukça fazla olduğu kampanyamızda birçok vatandaşımızda geri dönmek zorunda kaldı. Toplumumuza Kan bağışının önemini aktarmak adına düzenlenen kampanya da emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, okul idarecilerimiz, öğrencilerimiz ve bağışta bulunan halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."dedi.
Ashaboğlu Ortaokulu 93 ünite bağışla 207 ünite kan bağışı yapılan 1500 öğrenci kapasiteli Kütahya 80. Yıl Özel İdare İlk ve Ortaokulundan sonra en çok kan bağışında bulunan 2. okul oldu.
(EFE)

21.04.2017 13:06:02 TSI
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