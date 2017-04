YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Harmandar'dan 'Veteriner Fakültesi' açıklaması

MUĞLA (İHA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Milas Veteriner Fakültesi'nin çok yakın zamanda açılacağını belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar, Milas Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, Köyçeğiz Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özer, Milas Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük, Öğretim Görevlileri Ahmet Trabzon ve Ünal Dereli Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret ederek, Tokat'a üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edip, Hekatomnos anıt mezarının resmi olan bir tablo hediye ettiler.

Ziyaret esnasında bu yıl Muğla, Denizli, Isparta, Burdur ve Aydın da arkeoloji bölümünde okuyan öğrencilerin mezuniyet törenlerinin Milas'ta yapılacağını belirterek sözlerine başlayan Harmandar, "Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Milas, Muğla adına önemli ilçelerden biri, bizde üniversite olarak Milas'a gereken değeri vermeyi arzu ediyoruz. Yaklaşık bin 500 öğrencisi olan Meslek Yüksek Okulumuz mevcut. Bilindiği gibi Veteriner Fakültemizde açıldı, dekanımız göreve başladı. Türkiye Kömür İşletmelerinden kalan arazinin de üniversitemize tahsis işlemleri bitmiş durumda. Önümüzdeki süreçte Veteriner Fakültemizin Öğretim üyelerini hazırlamaya başladık. Önümüzdeki yıllarda öğrenci almaya başlayacağız. Milas hayvancılık bakımından gelişmiş bir yer, Veteriner Fakültesi burada hayvancılığın daha da gelişmesi ve daha sağlıklı yetiştiricilik yapılması adına önemli olacaktır. Milas ayrıca tarih bakımından da zengin bir ilçe bu bakımdan buradaki arkeolojik kazılara önem veriyoruz. Bu sene beş üniversitemizin arkeoloji bölümleri ile beraber 20 Mayıs tarihinde Milas'ta mezuniyet töreni yapacağız, bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Bölgemizdeki diğer Üniversitelerin burayı tanıması, Arkeoloji bölümünden mezun olacak öğrencilerimizin buraları görmesi çok iyi olacak. Burada sizinle çalışmaktan her zaman için memnunuz ve bundan gurur duyuyoruz. Sizlerinde başarılı çalışmalarınızı izliyoruz. Üniversitemizdeki arkadaşlarımızla uyumlu çalışmanız ve güzel diyaloglarınız bizleri memnun ediyor. Ayrıca okulumuzdaki çevre düzenlemeleri içinde sizlere teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Bundan sonraki yıllarda da işbirliğimiz devam edecektir. Tekrar bizleri kabul ettiğiniz için okulumuz adına sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret için duyduğu memnuniyeti dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Sizi burada görmek bizleri heyecanlandırıyor. Hem kişi hem de kurumsal anlamda üniversite çok önem verdiğimiz bir yapı. Burada yüksek okulumuzla iyi ilişkilerimiz ve karşılıklı yardımlaşmalarımız üst düzeyde, üniversitemiz bizlerin her türlü etkinlik ve çalışmalarımıza destek veriyorlar. Belediyemizin İmar Estetik Komisyonumuzda Üniversitemizden bir mimar hocamız var. Danışmanlık konularında da kendilerinden her türlü desteği alıyoruz. Bizde elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Çöllüoğlu Hanı içerisinde kuracağımız Kent Belleği Müzesi için Üniversitemize 2 ayrı bölüm tahsis ettik. Onlarda orada gerekli çalışmalarını ve sunumlarını ortaya koyacaklar. Bundan sonraki süreçte de birbirimizle yardımlaşmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. İlçemize kurulacak olan yeni üniversiteleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca buraya gösterdiğiniz ilgi, alaka ve destek içinde sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyarette son olarak Milas Meslek Yüksek Okulunca hazırlanan Heketomnos anıt mezar resimleri panolarını üniversiteye yapmış olduğu katkılardan dolayı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve tekrar Milas Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Yrd. Doç Dr. Mehmet Günlük'e Prof Dr. Mansur Harmandar tarafından takdim edildi.

21.04.2017 13:42:02 TSI

