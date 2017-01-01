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Bayrampaşa Belediyesinden Güroymak'a ziyaret

21 Nisan 2017 Cuma, 13:35
Bayrampaşa Belediyesinden Güroymak'a ziyaret
Bayrampaşa Belediyesinden Güroymak'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - İstanbul Bayrampaşa Belediyesinden bir heyet, Bitlis'in Güroymak ilçesini ziyaret etti.
Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kumbasar, Park ve Bahçeler Müdürü Köroğlu Alioğlu ve Sosyal İşler Müdürü Yaşar Urgan'dan oluşan heyet, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karşılandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve heyetle birlikte proje çalışmaları yapılacak olan alanlarda incelemelerde bulunan Ufuk Özen Alibeyoğlu, heyet üyelerine ilçenin ihtiyacı olan projelerin öneminden bahsetti. Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş belediye olmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Alibeyoğlu, "İki kardeş belediye olarak önceden yaptığımız görüşmelerde kararlaştırdığımız projeleri inşallah yavaş yavaş hayata geçireceğiz" dedi.
Kardeş belediye ile birçok ortak projeye imza atacaklarını kaydeden Alibeyoğlu, gerçekleşen ziyaretin ardından projelerin bir bir hayata geçirilmeye başlanacağını sözlerine ekledi.
Bayrampaşa Belediyesi heyeti ise, misafirperverlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürleri ilettiler.
(GO-MSA-Y)

21.04.2017 13:43:14 TSI
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