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3 ilde eş zamanlı operasyon



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Ekipleri'nce Milas ilçesi başta olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak içki ticareti yaptıkları yönündeki bir ihbarı değerlendiren KOM Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Milas, İzmir ve Aydın'da E.Ö., S.B., F.M. ve Y.M. gözaltına alınırken, çok miktarda kaçak içki de ele geçirildi.

Kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

(ÇP-İK)



21.04.2017 13:43:20 TSI

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