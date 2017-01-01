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Başkan Yiğit görevi, Fırat Öztürk'e devretti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu Orhangazi Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencilerinden Fırat Öztürk'e devretti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencilerinden Fırat Öztürk, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i makamında ziyaret etti. Görevi Başkan Yiğit'ten devralan Fırat Öztürk, birim amirlerini telefonla arayarak belediye çalışmaları hakkında bilgi alarak gerekli talimatları verdi.

Başkan Yiğit "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için kıymetlidirler. Bu sene 97. yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Fırat kardeşim başta olmak üzere tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Onları mutlu etmek bizlerin en büyük görevidir. Ziyaretlerinden dolayı değerli öğretmenlerimiz İbrahim Kılıç, Çiğdem Acar'a ve Fırat kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

(AY)



21.04.2017 13:52:22 TSI

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