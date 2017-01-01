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Niksar'da Turizm Haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Tokat'ın Niksar ilçesinde program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen programda Danişment Gazi Atlı Okçuluk Derneği Başkanı Dr. Yaşar Metin Aksoy, geleneksel okçuluk konusunda bir sunu gerçekleştirdi. Aksoy, okçuluğun tarihçesi hakkında bilgiler vererek, 22 bin yıl önce insanoğlunun avını yakalamak için keşfettiği okun, uzun yıllar sonra savaş aracı olarak kullanıldığını kaydetti.

Eğitimci yazar Necati Güneş ise 'Türklerde okçuluk' konulu bilgilendirmesinin ardından, Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği-Nidost Başkanı İlker Melikoğlu tarafından yörede bulunan trekking parkurları slayt eşliğinde tanıtılarak doğa yürüyüşünün ne olduğu nasıl yapıldığı anlatıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan da,"Turizm Haftası münasebetiyle düzenlediğimiz "Geleneksel Okçuluk, Türklerde Okçuluk ve Yöremizdeki Trekking Parkurları" seminerlerini ilgiyle takip ettik. 600 yıl dünyaya hükmeden bir ecdadın torunları olmaktan bugün bir kez daha gurur duyduk. Bizlere bu güzel günü yaşatan Danişmend Gazi Atlı Okçuluk Derneğimiz Başkanı Dr. Yaşar Metin Aksoy'a, Eğitimci - Yazar Necati Güneş'e ve Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği Başkanı İlker Melikoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakamı Selami Kapankaya turizmin bir barış projesi olduğunu belirterek,"Niksar'da turizm potansiyeli var. Hem doğal hem tarihi hemde kültürel değerleri itibariyle, ürettikleriyle ilçemizin potansiyeli vardır. Bizim örneğimiz Safranbolu, Beypazarı, Amasya örneğinde olduğu gibi bu şekilde bir turizm tarzıyla yürüyüş turizmi, kültür turizmi, tarih turizmi şeklinde gerekli hazırlıklarımızı yaparak turizmde ilerleyebiliriz. Bunun içinde turizmle ilgili Niksar için bir acil eylem planı yapmalıyız, yol haritamızı biraz daha somutlaştırarak hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Program katılımcılara günün anısına hediye takdiminin ardından sona erdi.

(SÖZ-UY-Y-)



21.04.2017 13:53:48 TSI

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