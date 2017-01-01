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Minik kaymakamın ilk işi okullar hakkında bilgi almak oldu



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Sarıgöl Kaymakamlık makamına oturan Şehit Esin Akay Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşegül Akdeniz'in ilk işi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç'ı telefonla arayarak okullar hakkında bilgi almak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kutlama programlarının bir kısmı öne çekildi.

Kutlama programı kapsamında, Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu Müdürü Adem Çelik, öğretmenler ve 8. sınıf öğrencisi Ayşegül Akdeniz, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Misafirlerini ağırlayan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, daha sonra makam koltuğunu Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşegül Akdeniz'e bıraktı. Sarıgöl Kaymakamlık makamına oturan öğrenci Ayşegül Akdeniz telefonla ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç'ı arayarak ilçedeki okullar hakkında bilgi aldı. Daha sonra, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, minik kaymakama çeşitli hediyeler vererek, eğitim hayatında başarılı olması için öğütlerde bulundu.

(VS-SC)



21.04.2017 13:55:02 TSI

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