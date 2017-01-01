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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat çevre yolunda heyelan tehlikesi nedeniyle çalışma başlatıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 13:47
Tokat çevre yolunda heyelan tehlikesi nedeniyle çalışma başlatıldı
Tokat çevre yolunda heyelan tehlikesi nedeniyle çalışma başlatıldı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Çevre Yolunda heyelan tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.
Tokat -Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı 8 kilometrelik çevre yolunun 5. kilometresinde bakım onarım çalışması başlatıldı. Müteahhit firma tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çevre yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Haziran ayına kadar devam etmesi planlanan çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi. 2013 yılında da heyelan riskine karşı trafiğe kapatılan yolda kazık çakmak suretiyle çalışma yapılmıştı. Aynı bölgede yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen toprak kayması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekiplerin bir haftalık çalışmasının ardından yol ulaşıma tamamen açılmıştı.
(Nİ-UY-Y-)

21.04.2017 13:56:17 TSI
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