Kdz. Ereğli Turizm Lisesi ilk mezunlarını verdi

Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet göstererek turizm sektörüne öğrenci yetiştiren Piri Reis ve Mesleki Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Kdz. Ereğli Piri Reis ve Mesleki Anadolu Lisesinden 62 öğrencinin mezuniyeti dolayısıyla Gülüç Büyük Anadolu Otel' de düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Okul Müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerinde katıldığı programda halkoyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte ayrıca türküler söylenip, Türk bayrağı ve okul flamasının devir teslimi gerçekleştirildi.



"62 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz"

Mezuniyet töreninde konuşan Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Aydın, Kdz. Ereğli'nin Demir- Çelik fabrikaları, zengin kömür yataklarıyla Türk sanayisinin lokomotif kentlerinden biriyken son yıllarda denizi, doğası, çok eski medeniyetlerin yaşadığı tarihi bir kent olması ve henüz keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleriyle gelecekte de turizm sektörünün önde gelen kentlerinden biri olmaya aday olduğunu ifade etti. Aydın, turizm alanında eğitim veren okullarının bu açıdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Aydın konuşmasında "İçinde bulunduğumuz hafta turizm haftasıdır ve biz bu hafta ile birlikte 62 öğrencimizin mezun etmenin gururunun ve mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzun 12. Sınıf öğrencileri, Nisan ayının 2. Haftası mezun olurlarken, 11. Sınıftan bir üst sınıfa geçmeye hak kazanan 151 öğrencimiz iki haftalık izinlerinin ardından il içinde ve il dışında sektörde kendini kanıtlamış işletmelerde ve turizm merkezlerinde iş başı beceri eğitimlerini yapacaklardır. İşletmelerimizin değerli temsilcileri; bugün olduğu gibi bundan sonrada tam donanımlı olarak mezun etmek istediğimiz öğrencilerimizin yetişmesinde, iki yıl üst üste işletmelerinizde beceri eğitimi yapacak öğrencilerimizin bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Unutmayalım ki paydaşlarımızdan biri olan siz işletmeler ve bizler bu gençlerimizi ne kadar donanımlı yetiştirirsek mezun olduklarında sizler o kadar kaliteli ara eleman bulabilme şansına sahip olursunuz. Sevgili velilerimiz; gözünüzün nuru gibi bakıp büyüttüğünüz evlatlarınızı 4 yıl önce emanet etmiş olduğunuz okulumuzdan bugün mezun ediyoruz. Bizle öğretmenleri olarak onları en iyi ve donanımlı şekilde yetiştirebilmek için bütün gayreti gösterdik. Çocuklarınızla övünebilirsiniz, çünkü onların sizin için iyi bir evlat, bizim için iyi birer öğrenci olduklarını biliyorum. Öğrencilerimizi alanlarında en iyi şekilde yetiştirebilmek için bize destek olan başta Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi Müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve tüm personeline, öğretmen ve yöneticilerimize, mutfak atölyesini bizimle paylaşan Zübeyde Hanım M.T. A. Lisesi Müdürü ve yarımcılarına, Halk evleri mutfağını haftanın iki günü bize tahsis eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sevgili gençler; 4 yıllık hayatınız boyunca unutmamanızı istediğim 3 öğüdüm olacaktır. Birincisi sağlığınıza dikkat edin, kötü alışkanlıklardan uzak durun. İkincisi başarılı ve mutlu insanlar olun. Üçüncüsü, ahlaklı, doğru ve dürüst, vatanını ve milletini seven, her türlü dünya görüşüne saygılı, Atatürk'ün ve atalarımızın kurup bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devletine ebediyen sahip çıkan bireyler olmanızdır. Bugün biraz gurur, biraz hüzün, biraz mutluluk gibi karmaşık duygular içindesiniz. Bugün eğitim hayatınızın bir bölümünün sonu olmakla beraber hayatınızdaki yeni bir başlangıcın ilk günü olacaktır. Sizleri buradan gururla uğurluyor, yolunuzun bahtınızın açık olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Soyupek "Ülkemizde turizme verilen önem her geçen gün artmakta"

Ülkemizde turizme verilen önemin her geçen gün arttığını belirten Gülüç Büyük Anadolu Otelin Müdürü İbrahim Soyupek, kendi meslek hayatından da örnekler verdi. Soyupek, "Sizler bence çok şanslı nesillersiniz, turizmin eğitimine lisede başlamak bir ayrıcalıktır. Bu mesleği hakkıyla yapabilmeniz için sevmeniz ve eğitiminizi sahada geliştirmeniz önceliklidir. Ben bu mesleğe küçük yaşlarda mutfağında başladım buda benim şansımdı. Dünya mutfağında da 5 yıldızlı otelin en ünlü restoranlarında da çalıştım. Her çalıştığım yer bana daha fazla deneyim kattı. Turizmde her şeyi öğrenirsiniz; beşeri münasebetleri, turizmin inceliklerini, sevgiyi, saygıyı, emeği, hayata dair her şeyi öğrenirsiniz. Bulunduğunuz topraklar yani Türkiye'miz turizm açısından doğal bir müze ve hazinedir. Bizim sizlerle birlikte görevimiz; bu güzel zenginlikler dolu ülkemizi turizm alanında kaliteli hizmetle geliştirip, gerçek sevgiyle çalışıp, büyütmektir" dedi.

Okuldan mezun olan 62 öğrenciyi temsilen bir öğrenci mezuniyet kütüğüne ilk plakayı çaktı. Okulu ilk 3 dereceyle bitiren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz tarafından plaket verilirken diğer mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Piri Reis ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Aydın tarafından Gülüç Büyük Anadolu Otel Müdürü İbrahim Soyupek'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

21.04.2017 14:14:37 TSI

