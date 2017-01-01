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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Emniyet Müdürlüğünden Şafak Operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 14:13
Emniyet Müdürlüğünden Şafak Operasyonu
Emniyet Müdürlüğünden Şafak Operasyonu

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen Şafak Operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de KOM,TEM, Asayiş Şube, Trafik, Güvenlik Şube, Karakol ekiplerinin katılımı ile gerçekleşen operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bıçak, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Haklarında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem başlatılan N.T.,V.B.,K.Ş.,Y.İ.,M.Ç., Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi.
Operasyon kapsamında ayrıca, 80 bin 223 kişinin GBT taraması yapılırken 115 kişi yakalandı. 32 Kayıp şahıstan ise 30'u bulunarak ailelerine teslim edildi. 1 tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca, 47 kaçak tütün, 863 paket makaron'un bulunduğu operasyonda 73 kişiye işlem yapıldı.
Trafik yönünden ise polisin yaptığı çalışmalar sonrasında 57 bin 820 araç kontrol edilirken 5 bin 55 araç sürücüsü hakkında karayolları trafik kanununa muhalefetten işlem yapıldı.
(EÖ-SK)

21.04.2017 14:21:12 TSI
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