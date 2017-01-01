Kozan'da trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şevkiye Mahallesi, Remzi Oğuz Arık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 01 RV 942 plakalı minibüs ile 01 CMG 16 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ömer Çelikoğlu, Erkan Çelikoğlu ve Emrah Öğüt yaralandı. Kaza yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(EMR-Y)
21.04.2017 14:21:36 TSI
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