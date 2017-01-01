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Iğdır'da yöresel ürünler fuarı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Türkiye genelinde gezen yöresel ürünler fuarı, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında açıldı.

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarında açılan ve Kanserle Mücadele Derneğinin organize ettiği fuarda, Türkiye'de bulunan iller ve o ilde bulunan yöresel ürünleri barındırıyor. Fuara katılan iller arasında Ankara, Diyarbakır, Aydın, Adıyaman, Hatay, Trabzon ve Ülkenin çeşitli yerinden gelen ve ürünleri meşhur olan iller bulunuyor.

Fuarda standı olan Numan Kargı isimli esnaf, Iğdır'da kurulan standın 10 gün satış yapacağını belirtti. Kargı, "Kanserle Mücadele Derneğinin organize ettiği fuarda, Türkiye'de bulunan şehirlerdeki arkadaşlar ile toplanıp kanserli çocuklara yardım için buradayız. Yaptığımız satışlardan kendi masrafımızı çıkarıp geriye kalan parayı kanserli çocukların yararına kullanıyoruz. Fuarda satılan tüm ürünler el yapımı olup hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır" dedi.

(ET-AA-Y)



21.04.2017 14:28:08 TSI

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