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İpekyolu Belediyesinden fidan dikimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, 'Yeşil Bir İpekyolu' sloganıyla 10 bin fidan ve gül fidesi dikti.

Baharın gelişiyle fidan dikimlerine hız veren İpekyolu Belediyesi, ilçede bulunan tüm ilköğretim okulları, cami ve köylerde uygun alanları çeşitli meyve türleri, akasya, çam ve gül fideleriyle bezedi. Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Fevzi Geyik İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ercan Çıplak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve diğer kurum müdürleri katıldı. Proje kapsamında öğrencilerle birlikte okullarda fidanlar dikilirken, çevre düzenlemesi için kamelya ve banklar yerleştirildi. Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Vekili Öztürk, fidan dikmenin önemine değindi. Öztürk, "Bu etkinlik kapsamında 10 bin fidanı toprakla buluşturduk. Okullarda mini hobi alanları, kırsalda model meyve bahçeleri oluşturduk. İlçemizde meyvecilik kültürünü ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak istiyoruz. Fevzi Geyik İlköğretim Okulu başta olmak üzere diğer okul ve camilerimizde de çocuklarımızla birlikte güzel bahçeler kurduk. İlçemizde ağaç dikimine devam ediyoruz. Yeni projelerimiz ile çalışmamızı çeşitlendirip halkımıza sürprizler yapacağız" dedi.

(MSA-Y)



21.04.2017 14:28:40 TSI

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