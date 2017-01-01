21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:37
Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı
Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinden 4 gün önce gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bilgisayarları çalan kişinin Ferhat Ç. olduğunu tespit etti.
Evinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhat Ç, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "hırsızlık yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Ferhat Ç'nin hırsızlık yapmadan on gün önce, bir hırsızlıktan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
(MY-İK)

21.04.2017 14:44:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Menteşe Belediyesi ADÜ'lü öğrencileri ağırladı
YEREL

MENTEŞE BELEDİYESİ ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Fethiyespor'da Keçiörengünü maçı hazırlıkları
YEREL

FETHİYESPOR'DA KEÇİÖRENGÜNÜ MAÇI HAZIRLIKLARI
PTT personelinden kan bağışı
YEREL

PTT PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI
Bodrum'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
3 ilde eş zamanlı operasyon
YEREL

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Harmandar'dan 'Veteriner Fakültesi' açıklaması
YEREL

HARMANDAR'DAN 'VETERİNER FAKÜLTESİ' AÇIKLAMASI
MSKÜ erkek tenis takımı süper lige çıktı
YEREL

MSKÜ ERKEK TENİS TAKIMI SÜPER LİGE ÇIKTI
Global Run Bodrum 4. yılında
YEREL

GLOBAL RUN BODRUM 4. YILINDA
Mod Internatıonal School Ve Gelişim Kreşi Güçlerini Birleştirdi
YEREL

MOD INTERNATIONAL SCHOOL VE GELİŞİM KREŞİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Muğla'da dans gösterisi
YEREL

MUĞLA'DA DANS GÖSTERİSİ
Diplomalarına yüzerek ulaştılar
YEREL

DİPLOMALARINA YÜZEREK ULAŞTILAR
&quot;Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz&quot;
YEREL

"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
İtalyan kozmetik devinden Marmaris'e özgü ürün
YEREL

İTALYAN KOZMETİK DEVİNDEN MARMARİS'E ÖZGÜ ÜRÜN
Milas'ta sokak köpeğini silahla vurdular
YEREL

MİLAS'TA SOKAK KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURDULAR
Vali Çiçek; &quot;Muğla'da bürokrasi zihniyeti değişecek&quot;
YEREL

VALİ ÇİÇEK; "MUĞLA'DA BÜROKRASİ ZİHNİYETİ DEĞİŞECEK"
Kıyıkışlacık'ta su sorunu çözülüyor
YEREL

KIYIKIŞLACIK'TA SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Büyükşehir'den Doğal Yaşam Alanlı Barınak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN DOĞAL YAŞAM ALANLI BARINAK
Yaz sezonu öncesi rüzgarı değerlendirdiler
YEREL

YAZ SEZONU ÖNCESİ RÜZGARI DEĞERLENDİRDİLER

Bodrum Belediyesi'nden TEOG Ebeveyni Olmak Semineri
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN TEOG EBEVEYNİ OLMAK SEMİNERİ
Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfettiler
YEREL

MUĞLA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİLER
Bodrum Tanıtım TIR'ı Karadeniz'de
YEREL

BODRUM TANITIM TIR'I KARADENİZ'DE
Milas'ta yaklaşık 2 milyon lira maliyetli proje onaylandı
YEREL

MİLAS'TA YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA MALİYETLİ PROJE ONAYLANDI
Caretta careta öldürülmüş halde bulundu
YEREL

CARETTA CARETA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı