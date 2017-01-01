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Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinden 4 gün önce gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bilgisayarları çalan kişinin Ferhat Ç. olduğunu tespit etti.

Evinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhat Ç, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "hırsızlık yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Ferhat Ç'nin hırsızlık yapmadan on gün önce, bir hırsızlıktan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(MY-İK)



21.04.2017 14:44:52 TSI

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