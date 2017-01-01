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Başkanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı



MERSİN (İHA) - Mersin'de belediye başkanları ve oda başkanları, yayınladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

Merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin en önemli anlamının Türk Milleti'nin düşman işgaline karşı verdiği topyekun mücadelenin ilk adımı olduğunu belirtti. Türk Milletinin birlik içinde olduğunda yenemeyeceği düşmanın, aşamayacağı engelin olmadığını ifade eden Aktaş, "23 Nisan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak ilan edilerek, korunmak üzere çocuklara miras olarak bırakılmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıl dönümü olarak kutlanmaya başlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. 1979 yılını UNESCO'nun 'çocuk yılı' ilan etmesi sonrası bu bayram uluslararası bir nitelik kazanmış ve 23 Nisan 1979'dan beri çeşitli uluslardan çocukların ülkemize davet edilmesiyle adeta bir karnaval havasında kutlanması çocuklarımızın bu özel bayramına ayrı bir güzellik ve anlam katmaktadır" dedi.

"Ulusal egemenlik Türk Milletinin vazgeçemeyeceği en önemli unsurdur ve 23 Nisan 1920 tarihi Türk Milletinin bu hassasiyetini ifade etmektedir" diyen Aktaş, vatandaşların ve çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut da mesajında, bir ülkenin varlığını güçlü şekilde sürdürebilmesinin o ülkede yaşayan çocukların alacağı sağlam eğitim ve kazandırılacak farklı bakış açıları ile mümkün olacağını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Türkler, tarih boyunca her zaman en büyük değeri çocuklarına vermiştir. Bunun en önemli çıktılarından bir tanesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilebilir. Dünyadaki tek çocuk bayramı olarak bilinen bu günde kısa süreli de olsa devlet makamları geleceğin yöneticileri çocuklara emanet edilir. Gün gelecek çocuklarımız bizlerin yerini alacak. Bu nedenle çocuklarımızı şimdiden geleceğe hazırlamamız büyük önem taşıyor."

Dünyanın hızla değiştiğine işaret eden Aşut, "Türkiye'nin bu hızlı değişimde arkada kalmaması için çocuklarımızı şimdiden yeni ekonomik devrim olarak da nitelendirilen Endüstri 4.0'a hazırlamamız gerekiyor. Tüm dünyada kodlama yaşı 4-4,5'lara indi. Dünya ile rekabet edebilmemiz için yeni dünya düzenini, gelişen teknolojiyi çocuklarımıza şimdiden öğretmemiz şart. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten çocukları, gençleri yetiştirmemiz kaçınılmaz. Bu noktada bizlere, eğitim kurumlarına, ailelere büyük görevler düşüyor. Bugünün çocukları, yarının yöneticileri, girişimcilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Başta 23 Nisan'ın Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması için önerge veren Birinci Meclis Vekillerinden İçel Milletvekili Ahmet Şevki Göklevent olmak üzere böyle bir bayramı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ise mesajında barış vurgusu yaparak, "Başta komşumuz Suriye'de olmak üzere dünyanın her yerinde yaşanan savaşlar ve çocuk ölümleri bizleri derinden sarsıyor. Bu sıkıntılara biran evvel son verilmesi en büyük arzumuz. Dünyanın hiçbir coğrafyasında çocukların ölmediği, barış ve huzur içinde yaşadıkları nice 23 Nisanlar yaşamak umuduyla tüm dünya çocuklarının ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım" dedi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamanın sevincinin yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "23 Nisan 1920 tarihi Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktalarından biridir. Millet egemenliğinin teminatı olan TBMM'nin açıldığı 23 Nisan gününün, Gazi Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, Türkiye'nin gelecek nesillerine verdiği önemi ve güveni göstermektedir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik duygularının yeşermesinde de önemli bir vesile teşkil etmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş ise büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte büyük bir coşku ile kutladıklarını dile getirerek, "Milletimiz için tarihi bir değer taşıyan 23 Nisan, milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşı sonrasında, millet iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olup, aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen evrensel bir bayram olma özelliği taşımaktadır. Milli iradenin hakim olduğu bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının çocuklarımıza barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



21.04.2017 14:47:58 TSI

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