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Geben Barajı İnşaatı'nın yapım ihalesi sözleşmesi imzalandı



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta inşa edilecek olan Andırın Geben Barajı İnşaatı'nın yapım ihalesi sözleşmesi imzalandı.

Andırın ilçesi, Geben Beldesi, Köprüağzı Deresi üzerinde tesis edilen baraj temelden 40 metre yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla Geben Mahallesi'nde brüt 40 bin 400 dekar zirai arazinin basınçlı borulu şebeke sistemi ile sulanması planlanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kahramanmaraş'a bir baraj daha kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "DSİ tarafından inşa edilen ve edilecek olan sulama tesisleri ile bölgede sulanmadık arazi bırakmayacağız. Topraklarımız suya doyacak, ürün çeşitliliği artacak ve çiftçilerimizin yüzleri gülmeye devam edecek. Ayrıca proje ile milli ekonomiye yılda 18 milyon 760 bin TL katkı ve 7 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacağız" dedi.

(CGR-Y)



21.04.2017 14:51:49 TSI

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