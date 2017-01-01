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Rize'de UMKE eğitimi



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerine yönelik "Zor hava yönetimi ve alternatif yöntemler, afetlerde doğum, UMKE mukavemet ve fizik kondisyon faaliyetleri" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekibinin 2017 yılı faaliyet planı içerisinde İkizdere İlçesine bağlı Rüzgarlı mevkiinde gerçekleştirilen eğitime Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane illerinden gelen 37 personelin katıldı.

UMKE Birim Sorumlusu Öner Çakal yapmış oldukları eğitimi sahfalarına değinerek, "Afet durumunda standart malzeme ve ekipmanların yöntemlerin etkin olmadığı durumlarda yeterli solunum desteği sağlanılmasına yönelik alternatif teknikler, afetlerde doğum şartlarının oluşturulması, doğum eylemine yardımcı olunulması, gece ve gündüz şartlarında ekip halinde güvenli şekilde ulaşımın sağlanılması için yürüyüş teknikleri, ipli erişim sistemi ile ilgili düğüm ve malzeme kullanımı, iple güvenli iniş ve tırmanış, kaya yapısına uygun tırmanış teknikleri, ip hattı kurulması ve hasta transfer işleminin yapılması ve temel kampçılık konularında teorik ve uygulamalı bilgiler eğitime katılanlara aktarıldı" diye konuştu.

Üç gün süren eğitimin sonunda kampı ziyaret eden İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zikrullah Tüfekçi, "Zor arazi şartlarında görev yapabilme, ip ve ekipmanları ile hat kurmak suretiyle bu durumlarda vakalara ulaşım ve tahliyelerinin yapılması adına UMKE personellerinin bilgilerinin güncellenmesi, UMKE'ye yeni katılan personellerin de zor durumlarda müdahale yeteneklerinin arttırılması anlamında çok verimli ve faydalı bir eğitim gerçekleştirildi. Bu tür eğitimlere faaliyet planı çerçevesinde devam edeceğiz" dedi.

(EK-OS-Y)



21.04.2017 14:55:04 TSI

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