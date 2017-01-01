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Lapseki'de öğrenciler moral yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lapseki Kaymakamlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik kahvaltı programında düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lapseki Kaymakamlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik kahvaltı programında düzenlendi. Belediye Sahil Sosyal Tesisleri 2'de düzenlenen kahvaltı programında konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin içinden ileri de belediye başkanı, kaymakam, doktor ve mühendisler çıkacak. Sizler için ne yapsak azdır. Bütün çalışmalarımızı sizlere daha iyi bir Lapseki bırakmak adına yapıyoruz" dedi. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin 286 öğrencinin TEOG sınavına gireceğini hatırlatarak başarılar diledi. Öğrenciler kahvaltı sonrası toplu halde fotoğraf çektirdi. Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

(GD)



21.04.2017 15:11:10 TSI

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