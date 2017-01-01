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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ çiçeklerle renklendi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:17
Elazığ çiçeklerle renklendi
Elazığ çiçeklerle renklendi

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ, kentin bir çok noktasına ekilen 446 bin adet çiçekle renklendi.
Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sonbaharda park, yeşil alan, meydan, bulvar ve caddelerin yan bantları ile refüjlerine 446 bin adet lale, nergis ve sümbül ekildi. Sonbaharda ekilen çiçekler, baharın gelmesiyle açarak kentin rengarenk olmasını sağladı.
Şehir estetiğine katkı sunmak amacıyla dolamit taşlarla gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları neticesinde kentin dört bir yanına nakış nakış işlenen laleler, zaman zaman fotoğraf çekmek ve çekinmek isteyenlerin de ilgi odağı oluyor.
(HİV-Y)

21.04.2017 15:24:52 TSI
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