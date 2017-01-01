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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Tabakhane'de 629 bina yıkıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:19
Tabakhane'de 629 bina yıkıldı
Tabakhane'de 629 bina yıkıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi kamulaştırma işlemlerinin önemli ölçüde tamamlandığı Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yıkım çalışmalarını sürdürüyor. 675 binanın kamulaştırılarak yıkılacağı Tabakhane'de 659 binanın kamulaştırma işlemi tamamlanırken, 626 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Bölgede sürdürülen çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Tabakhane kentsel dönüşüm alanı içinde Kanuni Bulvarı'nı sahile bağlayacak önemli bir ulaşım aksımız yer alacak. Bu yol ile birlikte bölgede uygulanacak olan peyzaj çalışmalarının Mayıs ayı içinde ihale edilmesi için TOKİ tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Pazarkapı Kavşağı ile birlikte Devlet Karayolu da Karayolları tarafından yeniden düzenlenecektir. Böylece bu büyük alan sadece Trabzon'umuzun değil, bölgemizin en modern yaşam alanı haline gelecektir" dedi.
Öte yandan Tabakhane kentsel dönüşüm alanında uygulanacak olan peyzaj projesi kapsamında; meydanlar, toplanma/dağılma/buluşma alanları, mini kadınlar pazarı, fıskiyeli su gösterileri ve etrafında oturma, dinlenme, seyir alanları, yeşil adalar, sohbet etme, yeme-içme ve gezinti alanları inşa edilecek. Ana ulaşım aksı boyunca yaya gezinti/yürüyüş/koşu yolları, bisiklet parkurları, engelsiz ulaşım aksları, festival/kutlama/eğlence//sergi alanları, ışıklı ve müzikli su gösterileri, su kıyısında oturma/dinlenme alanları ve seyir terasları oluşturulacak.
(BK-ÖS-Y)

21.04.2017 15:27:22 TSI
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