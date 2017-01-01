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Talas Belediyesi'ne 7 milyonluk iş makinesi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:23
Talas Belediyesi'ne 7 milyonluk iş makinesi
Talas Belediyesi'ne 7 milyonluk iş makinesi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi araç filosuna önemli takviyeler yaparak yeni iş makineleri aldı. Belediyenin kendi bütçesiyle alınan 3 milyon TL değerindeki greyder, kepçe, ekskavatör, silindir ile araç filosu daha da güçlendi.
Talas Belediyesi'nin çok daha uzun yıllar daha iyi hizmet verebilmesi için toplam 7 milyon değerinde yeni iş makinelerini belediyeye kazandırdıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas Belediyemizin daha iyi hizmet verebilmesi için bu yıl çeşitli kamyon, kamyonet, çöp kamyonları, vinç, cenaze aracı gibi birçok alım yapmıştık. Şimdi de yeni iş makineleri takviye ettik. Böylece greyder, kepçe, ekskavatör, silindir almış olduk. 3 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Araç filomuzu daha da güçlendirdik. Bunlarla beraber 22 adet aracımız oldu. Talas Belediyesi'nin çok daha uzun yıllar daha iyi hizmet verebilmesi için bu makineleri belediyemize kazandırdık. Talaslılara hayırlı olsun diyorum. Hızlı etkin hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.
"Artık hizmet kalitesi daha da yükselecek." diyen Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:
"Kiralama işleriyle hizmet işlerimizi yapıyorduk. Gideri çok fazla oluyordu. Eski araçlar olduğundan hizmet kalitesi de düşük oluyordu. Arızalanmalar olduğu için hizmet de aksamalar oluyordu. Aldığımız araçlar 2017 model sıfır araçlar. Belediyemizin bütçesinden kiralama ile ilgili 15-20 yıl para çıkmayacak. Herhangi bir kiralama gideri olmayacağından belediyemiz daha karlı olacak diye düşünüyorum."
Talas'a yapılacak hizmetleri daha üst seviyelere çıkaracak olan iş makinelerini teslim alan Başkan Palancıoğlu ilk deneme sürüşünü de bizzat kendisi yaptı.
(AÖ-Y)

21.04.2017 15:31:50 TSI
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