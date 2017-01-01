YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenci valinin talimatı tiyatro salonu oldu

Öğrenci valinin talimatı tiyatro salonu oldu

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Seyhan Leman Sayit Ortaokulu 7/A öğrencisi Neşe Gültepe, Vali koltuğuna oturdu



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsilen Valilik görevine başlayan Neşe Gültepe, öğrenim gördüğü okula tiyatro salonu yapılması talimatını verdi.

Seyhan Leman Sayit Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Neşe Gültepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik koltuğuna oturdu.

23 Nisan mesajını okuyan Gültepe, okul bünyesindeki bir tiyatro grubunda oyunlar sergilediklerini ancak okullarında salon yetersizliği olduğu için başka mekanlarda sunumlar yaptıklarını belirterek ilk olarak okula bir tiyatro salonu yapılması talimatını verdi.

Öğrenimini tamamladıktan sonra hangi mesleği seçeceğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Gültepe, tercihinin veteriner hekimlik olduğunu kaydetti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise toplumun huzuru ve refahı için çalışacaklarını anlattı.

(NPR-Y)



21.04.2017 15:38:42 TSI

NNNN

