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Tarsus'a yeni taziye evi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:37
Tarsus'a yeni taziye evi
Tarsus'a yeni taziye evi
- Başkan Can: "Hizmetlerimizi ayrım yapmadan, ayırmadan hakkaniyeti uygulayarak yapıyoruz"

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından 18'nci açılış olan Şahin Mahallesi'nde yapılan Av. Abdülaziz Nokay ve Gürdemir Yapı taziye evi törenle açıldı.
Program, İlahi Sanatçısı Hasan Önal'ın mini konserinin ardından söz alan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, hizmetler için teşekkür etti. Aydın, "Değerli Başkanımız Burhanettin Kocamaz Tarsus Belediye başkanlığı zamanında kendisinden ne istediysek bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Aynı şekilde Başkanımız Şevket Can her zaman aramızdalar ve her zaman sıkıntılarımızı isteklerimizi biliyor. Anında bunları karşılıyor. Bu projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Bugüne kadar 17 hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şeveket Can, 18'nci hizmetin açılışını yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Can, "Şahin mahallesini ziyaretlerimizde mahalleli özellikle bizlerden bir taziye evi istediler. Bizler de yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda, bu arsayı tespit ettik ve sonunda arsa sahibini bulduk. Sağolsun kendisi bugün evlatlarıyla birlikte aramızdalar. Emekli eğitimci Uğurlu Nokay hanımefendiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, bizlere bu arsayı satmayı kabul etti. Kendilerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Arsayı aldıktan sonra birde müteahhit lazımdı. Bizleri kırmayan Gürdemir Yapı İnşaat sahipleri ve Sabri Gürbüz ve İsmail Demir Bey'e rica ettik. Sağolsunlar onlar da ricamızı kırmadı ve bu inşaatın yapımını üstlendi ve bugünlere getirdiler. Kendilerine şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları, devam eden ve yapacakları projelerden bahseden Başkan Can, "Hizmete sunduğumuz eserlerin toplam bedeli 20 milyon TL. Bugüne kadar 20 milyonluk kamulaştırma yaptık. Kaymakamlık takas, Zorbaz Vakfı takas, Musabey Vakfı kiralama ve Gücükler Vakfı takas işlemi gerçekleştirdik. Şu anda şehrimizde devam eden işlerimizin toplam bedeli 65 milyon TL'dir . 4 cami, 2 taziye evi, 5 yaşam boyu ve spor merkezi, Tarihi Ticaret Merkezi, GES Güneş enerjisi ve Berdan Nehri 1. Etap projemiz devam ediyor. Eshab-ı Kehf'te çevre düzenlemesi ve 17 adet dükkan yaptık. Köylerde 200 bin metrekare parke çalışması yaptık, parke çalışmalarımız devam ediyor. 5. Camimizin ihalesi yapıldı, 6'nci camimizi de hayırsever bir iş adamımız yapacak. Bahçe, Yunus Emre ve Yeşilevler mahallemizde taziye evi inşaatları bütün hızıyla devam ediyor. Biten bir halı sahamız açılış bekliyor, Vuslat Meydanı, Arena, otel ve Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaları için bu taziye evlerinin öneminin büyük olduğunu düşünüyorum" dedi.
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise yaptığı konuşmada, "Bu proje aslında sosyal bir projedir. Ölümde yaşam gibi hayatın bir gerçeğidir. Burada acılarımızı paylaşacağız. Burada hüzünlerimizi paylaşacağız. Birbirimize destek olacağız. Burayı yaşatacak diri tutacak siz değerli Şahin Mahallesi sakinleridir. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şevket Can, emeği geçenlere plaket verirken, Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın ise çiçek verdi.
Dua ile yapılan açılıştan sonra taziye evi gezildi.
(ERY-Y)

21.04.2017 15:44:53 TSI
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